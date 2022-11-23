Европарламент признал Россию спонсором терроризма: появилась реакция Зеленского

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Кравцев Сергей
Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт парламента и также на официальную страницу президента Украины Владимира Зеленского в Телеграмм.
Европарламент. Фото из открытых источников
Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.
Глава украинского государства, реагируя на данное голосование написал у себя в Телеграмм, то он приветствует такое решение европарламентариев.
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