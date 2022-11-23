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Европарламент признал Россию спонсором терроризма: появилась реакция Зеленского

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

сегодня, 13:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт парламента и также на официальную страницу президента Украины Владимира Зеленского в Телеграмм.

Европарламент признал Россию спонсором терроризма: появилась реакция Зеленского

Европарламент. Фото из открытых источников

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Глава украинского государства, реагируя на данное голосование написал у себя в Телеграмм, то он приветствует такое решение европарламентариев. 

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — протесты в Армении перед саммитом ОДКБ с антироссийскими лозунгами: о чем говорит происходящее.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО заявили, что в восторге от действий ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами.




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Источник: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2896(RSP)&l=en
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