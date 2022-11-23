Европарламент признал Россию спонсором терроризма: появилась реакция Зеленского

Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт парламента и также на официальную страницу президента Украины Владимира Зеленского в Телеграмм.

Европарламент. Фото из открытых источников

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Глава украинского государства, реагируя на данное голосование написал у себя в Телеграмм, то он приветствует такое решение европарламентариев.

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", – отметил Владимир Зеленский.

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