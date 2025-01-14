Европейцы высказались по реализации требования Трампа тратить 5% от ВВП на оборону

Министры обороны пяти европейских государств, имеющие наибольшие расходы на армию, объявили о намерении продолжить увеличение инвестиций в оборону. Однако они выразили сомнения в возможности достичь поставленной новоизбранным президентом США Дональдом Трампом цели потратить 5% от ВВП на оборону, пишет агентство Associated Press.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

13 января в окрестностях Варшавы состоялась встреча министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Это была вторая встреча в новом формате, установленном после избрания Трампа президентом США в прошлом году.

В начале переговоров министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул поддержку Европой справедливого мира для Украины. Однако возникают опасения, что Трамп может давить на Киев, принуждая его к недопустимым уступкам России. Участники встречи обсудили вопросы военных расходов, в частности после того, как Трамп призвал союзников по НАТО увеличить их до 5% от ВВП. Польша приближается к этой цели с показателем 4%.

"Я считаю, что дебаты о процентах не помогут, если они не приведут к реальным результатам, согласованным в НАТО, и которые должны быть достигнуты. Это главное", — сказал Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что достижение расходов на оборону на уровне 5% от ВВП для Германии будет означать, что армия получит более 40% всего национального бюджета.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто признал необходимость увеличения расходов на оборону, однако отметил, что это следует сбалансировать с экономическим восстановлением.

"Повышение расходов на оборону во время экономического кризиса сложнее, чем в обычное время, но если мы сделаем оборонную промышленность частью экономического возрождения, это поможет", — подчеркнул он.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню добавил, что хотя расходы по безопасности должны расти, не все они должны идти исключительно на военные цели. Он предложил направить часть средств на борьбу с кибератаками, терроризмом и другими нетрадиционными угрозами.

"Вы все продолжаете говорить о 2%, 3%, 4%, но не понимаете, что действительно важно. Ситуация хуже, чем во время Холодной войны, потому что теперь мы имеем новые зоны, которые активно милитаризуются, и это преимущественно цифровые территории", – отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Джо Байдена активно работает над тем, чтобы убедить европейских союзников поддержать идею перевода замороженных 300 миллиардов долларов российских активов на специальный счет, доступ к которому будет возможен только в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает CNN.