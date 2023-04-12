Европейская компания возобновила поставки всемирно известной водки в Россию

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину и массовых антироссийских санкций в Европе, французская компания Pernod Ricard возобновила поставки водки бренда Absolut в Россию. Об этом сообщает Kristianstadsbladet .

Компания Pernod Ricard возобновила поставки водки в Россию (фото из открытых источников)

Вице-президент бренда Absolut Паула Эрикссон заявила, что компания "придерживается санкционных ограничений ЕС".

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Она заявила, что продукция поставляется в Россию "в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным компаниям экономическую устойчивость".

Эрикссон подчеркнула, что после российского вторжения в Украину Pernod Ricard "действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России".

Известно, что поставки Absolut на территорию России были прекращены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чему РФ научилась обходить санкции. Всемирный банк и МВФ в Вашингтоне в течение этой недели устранять "слабые места" санкций против России, чтобы предотвратить способы их обхода. Тем временем ЕС работает над очередным (11-м) пакетом санкций против страны-агрессора. Не исключено, что они могут затронуть нефть, газ и атомную отрасль. С "атомными" санкциями, впрочем, есть серьезные пробуксовки, прежде всего со стороны Венгрии, Франции и Болгарии. Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко называет растяжение санкций во времени – естественным процессом. Именно поэтому, по его мнению, ничего экстраординарного ждать от нового пакета санкций не стоит. По мнению Даниила Монина, положить российскую экономику санкциями не удастся, какие бы Запад не вводил. Однако они могут несколько замедлить экономику страны-агрессора.