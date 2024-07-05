Европейская страна переходит на шестидневный рабочий график

В июле этого года Греция приняла закон, который увеличивает рабочую неделю до шести дней для определенных отраслей промышленности, которые работают круглосуточно. Это означает, что вместо привычных 40 часов, некоторые работники теперь будут трудиться до 48 часов в неделю.

Одна из стран ЕС вводит шестидневную рабочую неделю

Премьер-министр страны, Кириакос Мицотакис, поддержал это изменение, заявив, что это будет полезно для будущего Греции. Однако такой шаг вызывает споры, ведь многие страны Европы обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди могли лучше сочетать работу и личную жизнь.

“Ядро этого законодательства благоприятное для работников, оно глубоко ориентировано на рост”, – отметил Мицотакис.

Стоит отметить, что работники, которым уже платят за сверхурочные часы, не будут работать по новому графику. Это изменение касается только некоторых сотрудников определенных предприятий.

Эксперты беспокоятся, что долгие рабочие недели могут снизить продуктивность и ухудшить здоровье работников. Но сторонники закона уверены, что это поможет экономике страны, увеличит производство и создаст новые рабочие места.

Мицотакис сказал, что закон направлен на поддержку роста и развития экономики, и это станет основой для привлечения инвестиций в Грецию. Насколько успешным окажется этот шаг, покажет время, но уже сейчас он вызывает много обсуждений среди граждан и специалистов.

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