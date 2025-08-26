logo

Европейская страна заявила, что ее атаковала Украина: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Европейская страна заявила, что ее атаковала Украина: что известно

Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу "Дружба" являются нападением Украины на Венгрию и Словакию.

26 августа 2025, 10:22
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод "Дружба" являются "нападением на Венгрию и Словакию", поскольку они угрожают энергетическим поставкам двух стран, которые покупают российскую нефть спустя более трех лет с начала полномасштабного вторжения.

Европейская страна заявила, что ее атаковала Украина: что известно

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто считает, что атака Украины по российскому нефтепроводу "Дружба", произошедшая на территории РФ, это удар по двум европейским странам, а не России.

"Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против нас, они наносят ущерб именно нашим государствам, а не России", – сказал Сийярто.

Глава венгерской дипломатии предположил, что Киев при поддержке Евросоюза пытается заставить Будапешт изменить позицию по войне и вопросу вступления Украины в ЕС. По словам Сийярто, ударами по российскому нефтепроводу "Дружба" Киев давит на Венгрию. Он также подверг резкой критике последние заявления Владимира Зеленского, назвав их "грубыми и бесстыдными угрозами". Венгерский министр подчеркнул, что такие действия Украины не изменят позицию Будапешта.

Ранее украинский президент дал понять, что дальнейшее существование ветки нефтепровода "Дружба", поставляющей нефть в Венгрию и Словакию, зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз. Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что "шантаж, взрывы и угрозы" не помогут Украине приблизиться к членству в ЕС.

Венгрия ранее неоднократно выражала скепсис по европейской интеграции Украины. В Будапеште возможное вступление Киева в ЕС называли "исторической ошибкой".

Также "Комментарии" сообщал, что в Европе разоблачили настоящее лицо Венгрии. Какие цинические шаги Орбана по отношению к Украине.



