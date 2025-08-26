Европейская страна заявила, что ее атаковала Украина: что известно

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод "Дружба" являются "нападением на Венгрию и Словакию", поскольку они угрожают энергетическим поставкам двух стран, которые покупают российскую нефть спустя более трех лет с начала полномасштабного вторжения.

Петер Сийярто считает, что атака Украины по российскому нефтепроводу "Дружба", произошедшая на территории РФ, это удар по двум европейским странам, а не России.

"Это нападения на Венгрию и Словакию. Эти атаки направлены против нас, они наносят ущерб именно нашим государствам, а не России", – сказал Сийярто.

Глава венгерской дипломатии предположил, что Киев при поддержке Евросоюза пытается заставить Будапешт изменить позицию по войне и вопросу вступления Украины в ЕС. По словам Сийярто, ударами по российскому нефтепроводу "Дружба" Киев давит на Венгрию. Он также подверг резкой критике последние заявления Владимира Зеленского, назвав их "грубыми и бесстыдными угрозами". Венгерский министр подчеркнул, что такие действия Украины не изменят позицию Будапешта.

Ранее украинский президент дал понять, что дальнейшее существование ветки нефтепровода "Дружба", поставляющей нефть в Венгрию и Словакию, зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз. Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что "шантаж, взрывы и угрозы" не помогут Украине приблизиться к членству в ЕС.

Венгрия ранее неоднократно выражала скепсис по европейской интеграции Украины. В Будапеште возможное вступление Киева в ЕС называли "исторической ошибкой".

