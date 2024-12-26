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Европейские чиновники скептически настроены по поводу миротворческой миссии в Украине, - СМИ

В Европе продолжаются обсуждения возможности введения миротворцев на линию разграничения между Украиной и Россией.

26 декабря 2024, 12:04
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Клименко Елена

В Европе существуют значительные сомнения в возможности отправить миротворческие войска в Украину без участия США.

Европейские чиновники скептически настроены по поводу миротворческой миссии в Украине, - СМИ

Миротворцы. Фото: 24 Канал

По информации "Радио Свобода", на которую ссылаются источники, европейские чиновники считают, что без привлечения американских военных будет очень трудно убедить европейское население в необходимости направления своих войск в Украину.

Один из чиновников вспоминает о скептицизме в Чехии и Польше по этому вопросу — странам, которые должны предоставить значительное количество солдат для этой миссии.

"Европейские солдаты на украинской земле не получат поддержки по двум причинам: во-первых, россияне этого не примут, а во-вторых — это трудно обосновать перед европейским населением. Послать наших людей умирать в Украину – это отличная тема для популистов", — добавляет еще один дипломат.

В Европе продолжаются обсуждения возможности введения миротворцев на линию разграничения между Украиной и Россией в случае достижения соглашения о прекращении боевых действий.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади отмечает, что идея миротворцев будет целесообразна только при условии, что это будут хорошо оснащенные войска, способные к бою с россиянами.

Президент Владимир Зеленский отметил, что во время визита в Брюссель обсуждал возможность размещения миротворческой миссии в Украине.

Несколько стран уже высказали свою позицию на этот счет. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что готов рассмотреть присутствие германских войск в Украине, но только после прекращения огня. В то время как Испания официально заявила, что не намерена направлять свои войска, министр обороны Италии Гвидо Крозетто определил условия, при которых Италия может направить свои силы в Украину.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Украина и европейские союзники обсуждают возможность размещения на линии фронта миротворцев после того, как будет заключено мировое соглашение.

 



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-dyplomaty-es-myrotvortsi-v-ukraini/33252824.html
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