Критический момент: европейские лидеры отправляются с Зеленским в Вашингтон - кто в списке

Европа готовится к одному из важнейших дипломатических моментов года. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон отправится группа влиятельных европейских политиков, чтобы продемонстрировать единство и не допустить опасных компромиссов в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский летит в США на встречу с Трампом. Фото из открытых источников

18 августа Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне для обсуждения условий завершения войны в Украине. После последнего саммита на Аляске, где американский президент продемонстрировал радушие Владимира Путина, в Киеве и европейских столицах возникли опасения, не приведет ли новая встреча к уступкам Кремлю.

Особенно острым является вопрос о территориях. Россия настаивает на передаче части украинских земель, даже тех, которые сейчас не находятся под ее контролем. Европа стремится не допустить такого сценария и сохранить границы континента незыблемыми.

Кто поддержит Украину в США

На встрече с Трампом вместе с Зеленским поедут:

— Урсула фон дер Ляен – президент Европейской комиссии

— Фридрих Мерц – федеральный канцлер Германии

— Эммануэль Макрон – президент Франции

— Кир Стармер – премьер-министр Великобритании

— Александер Стубб – президент Финляндии

— Джорджа Мэлони — премьер-министр Италии

— Марк Рютте – генеральный секретарь НАТО

Европейские лидеры опасаются повторения ситуации, подобной скандальной встрече в Белом доме в начале года, когда позиции Киева не были учтены в полной мере. Кроме того, на кону не только территориальная целостность Украины, но будущая архитектура безопасности на континенте.

После переговоров с Зеленским Трамп планирует рассмотреть возможность трехсторонней встречи с участием Путина. Тем не менее, Кремль пока категорически отказывается от личного диалога с Зеленским. В ходе переговоров на Аляске признаков изменения этой позиции не было.

