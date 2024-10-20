logo

BTC/USD

68385.39

ETH/USD

2711.61

LTC/USD

73.14

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Европейский лидер впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить
commentss НОВОСТИ Все новости

Европейский лидер впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить

Александар Вучич поблагодарил Путина за увольнение Сербии и российский газ.

20 октября 2024, 16:58 comments1990
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел первый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поводом к разговору стала годовщина освобождения Белграда во Второй мировой войне.

Европейский лидер впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Darko Vojinovic/AP

Александар Вучич заявил, что провел "очень хороший разговор" с Путиным. Во время телефонного звонка сербский лидер выразил благодарность российскому диктатору по случаю 80-летия освобождения Белграда Красной армией и сербскими военными.

Кроме того, Александар Вучич "особо поблагодарил" Путина за продажу российского газа Сербии и заявил, что его страна не планирует придерживаться санкций против России, несмотря на войну в Украине, начатую российским диктатором.

"Как и два с половиной года назад, что Сербия не введет санкции против России, которая показала исключительную благодарность за поддержку наших усилий в ООН по различным резолюциям, а особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия. Это то, что не изменится", – подчеркнул Вучич.

Александар Вучич добавил, что получил приглашение от Путина приехать в следующем году в Москву на 9 мая для участия в праздновании Дня победы над нацизмом.

"Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", — подчеркнул президент Сербии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вучич объяснил, почему Сербия осуждает полномасштабное вторжение России в Украину.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии Александаре Вучиче, который дал совет канцлеру Германии Олафу Шольцу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.b92.net/info/politika/69360/vucic-razgovarao-sa-putinom-pa-se-obratio-gradanima-srbije-dva-puta-je-ponovio-ovu-recenicu-video/vest
Теги:

Новости

Все новости