Европейский лидер впервые за 2,5 года позвонил Путину, чтобы дважды поблагодарить

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что провел первый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поводом к разговору стала годовщина освобождения Белграда во Второй мировой войне.



Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Darko Vojinovic/AP

Александар Вучич заявил, что провел "очень хороший разговор" с Путиным. Во время телефонного звонка сербский лидер выразил благодарность российскому диктатору по случаю 80-летия освобождения Белграда Красной армией и сербскими военными.

Кроме того, Александар Вучич "особо поблагодарил" Путина за продажу российского газа Сербии и заявил, что его страна не планирует придерживаться санкций против России, несмотря на войну в Украине, начатую российским диктатором.

"Как и два с половиной года назад, что Сербия не введет санкции против России, которая показала исключительную благодарность за поддержку наших усилий в ООН по различным резолюциям, а особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия. Это то, что не изменится", – подчеркнул Вучич.

Александар Вучич добавил, что получил приглашение от Путина приехать в следующем году в Москву на 9 мая для участия в праздновании Дня победы над нацизмом.

"Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", — подчеркнул президент Сербии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вучич объяснил, почему Сербия осуждает полномасштабное вторжение России в Украину.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии Александаре Вучиче, который дал совет канцлеру Германии Олафу Шольцу.