Евросоюз еще сильнее ограничивает возможности Кремля очередными санкциями

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Моесеенко Валентина
Обочередном пакете санкций, применяемых к стране-агрессорке,рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишут "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".
Російську Федерацію чекають нові санкції та обмеження
По ее словам, Россия продолжает нести Украине смерть и разруху, намеренно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, пытаясь парализовать страну в начале зимы.
"Восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже сильно кусаются. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", — подчеркнула она.
Пакет содержит следующие санкции:
Кроме того, этот пакет дополняется полным запретом ЕС на импорт российской морской нефти, вступившей в силу на этой неделе, а также глобальным ограничением цен на нефть, согласованным G7.
Напомним, как писали "Комментарии", к девятому пакету санкций от ЕС планируют включить отрасль, получавшую 25% иностранных инвестиций для России. В целом планируется принять следующие пункты: Запрет на финансовые операции с тремя банками РФ; список из 180 человек из РФ, которые будут попадать под санкции; с абороном на деятельность с исследовательскими и маркетинговыми компаниями России. По санкциям горнодобывающей отрасли России Еврокомиссия еще не определяется. При этом санкции могут быть приняты в других отраслях: золото, уран, железная руда, титан и другие. До начала полномасштабного вторжения четвертая часть иностранных инвестиций в Россию приходилась на горнодобывающую отрасль. Пакет новых санкций будет обсуждать после ЕС до конца недели, а при необходимости — и лидеры ЕС на саммите 15 декабря.
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