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Евросоюз еще сильнее ограничивает возможности Кремля очередными санкциями

Европейская комиссия утвердила 9 пакет санкций против России за ее широкомасштабную агрессию против Украины

7 декабря 2022, 21:59
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Автор:

Моесеенко Валентина

Обочередном пакете санкций, применяемых к стране-агрессорке,рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишут "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

Евросоюз еще сильнее ограничивает возможности Кремля очередными санкциями

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По ее словам, Россия продолжает нести Украине смерть и разруху, намеренно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, пытаясь парализовать страну в начале зимы.


"Восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже сильно кусаются. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", — подчеркнула она.

Пакет содержит следующие санкции:

  • дополнен перечень подсанкционных лиц, в которые дополнительно вошли около 200 физических и юридических лиц. Среди них – российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной думы и Совета федерации, министры, губернаторы, политические партии и т.д. Этот список, по словам Ляен, включает ключевые фигуры, задействованные в жестких и умышленных ракетных ударах России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции;
  • внедрены санкции против трех дополнительных российских банков, включая полный запрет на транзакции Российского банка по развитию регионов;
  • введен новый экспортный контроль и ограничения, в частности, в отношении товаров двойного использования. Это подразумевает ключевые химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут использоваться российской военной машиной;
  • перекрыт доступ России к любым дронам и беспилотным летательным аппаратам То есть будет действовать запрет прямого экспорта двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, например, Иран, которые могут поставлять беспилотники в Россию;
  • введен запрет на вещание в эфире европейских телеканалов четырех дополнительных телеканалов и всех других платформ распространения российской пропаганды;
  • введены дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.


Кроме того, этот пакет дополняется полным запретом ЕС на импорт российской морской нефти, вступившей в силу на этой неделе, а также глобальным ограничением цен на нефть, согласованным G7.

Напомним, как писали "Комментарии", к девятому пакету санкций от ЕС планируют включить отрасль, получавшую 25% иностранных инвестиций для России. В целом планируется принять следующие пункты: Запрет на финансовые операции с тремя банками РФ; список из 180 человек из РФ, которые будут попадать под санкции; с абороном на деятельность с исследовательскими и маркетинговыми компаниями России. По санкциям горнодобывающей отрасли России Еврокомиссия еще не определяется. При этом санкции могут быть приняты в других отраслях: золото, уран, железная руда, титан и другие. До начала полномасштабного вторжения четвертая часть иностранных инвестиций в Россию приходилась на горнодобывающую отрасль. Пакет новых санкций будет обсуждать после ЕС до конца недели, а при необходимости — и лидеры ЕС на саммите 15 декабря.







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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/evrokomisiya-ogolosila-9-y-paket-sanktsiy-1670435168.html
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