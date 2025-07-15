Евросоюз готовит беспрецедентный шаг по Грузии: на Западе назвали причину

Дипломаты стран Европейского Союза намерены обсудить возможность временной остановки безвизового режима с Грузией на фоне жесткого реагирования правящей партии на мирные демонстрации, сообщает Politico.

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По данным источников в Брюсселе, планируется обсуждение санкционного шага — отмена безвизового режима — как сигнала протеста против подавления протестов, проводившихся в ответ на введение противоречивого "закона об иностранных агентах"

Пока, несмотря на эти инициативы, ЕС не спешит вводить формальные санкции против партии "Грузинская мечта" из-за возражений со стороны нескольких стран-членов.

Отметим, что в ноябре 2024 года Тбилиси объявил, что не планирует вступать в переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года и отказался от европейской бюджетной поддержки. Кроме того, грузинский парламент не отозвал спорный закон об "иноагентах" — нормативе, который предусматривал до пяти лет заключения для общественных активистов и организаций, получающих финансирование из-за границы.

Этот закон вызвал массовые протесты, жестко подавляемые силовиками с использованием водометов и спецсредств. В конце мая 2025 года документ вступил в силу. В ответ Еврокомиссия осудила принятие закона и приостановила полный процесс интеграции Грузии в ЕС.

Обсуждая отмену безвиза, дипломаты указывают на этот шаг как на значительный инструмент давления, который может заставить Тбилиси пересмотреть политику гражданских свобод и мирных протестов, хотя пока ключевые решения остаются за правительствами стран-членов ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", 27 января Совет Европейского Союза принял решение приостановить часть соглашения между ЕС и Грузией по упрощенному визовому режиму для грузинских дипломатов и официальных лиц. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.