Евросоюз готовится сделать недружественный шаг к Украине: комиссар ЕС внес предложение

Скандальная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с Украиной страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Так глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "RMF24".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Поддержать такое предложение или нет теперь будет решать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Предложение от главы аппарата комиссара по торговле, основано на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен, невозможности хранить зерно в соседних с Украиной странах и растущего украинского экспорта в другие страны Евросоюза, минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

Документ является результатом работы так называемой Координационной платформы по зерну, в которой принимают участие представители пяти стран, Украины и Европейской комиссии.

Пока неизвестно, на какой срок предлагается продлить запрета на импорт зерна из Украины, — до конца года, либо на более короткий срок.

Отметим, Польша, которая приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября, намерена продлить запрет, несмотря на критику со стороны Украины и ЕС. В свою очередь Киев намерен обратиться в арбитраж ВТО, пытаясь разблокировать сухопутные перевозки зерна. Ставшее более чем актуальными на фоне морской блокады, усилившейся после выхода РФ из зернового соглашения, возвращаться куда она пока не собирается. Есть надежда, что зерновые разногласия между Украиной и Польшей вскоре обсудят лидеры стран Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".



