Евросоюз и США обнародовали заявление о еще одной коалиции безопасности

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Моесеенко Валентина
США и ЕС договорились вместе противостоять попыткам дестабилизации энергетического рынка в ответ на российские угрозы глобальной энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении США и Евросоюза, обнародованном во вторник, 4 апреля, после заседания Энергетического совета ЕС — США в Брюсселе, пишут "Комментарии".
ЕС и США будут совместно противодействовать попыткам использовать энергетику как оружие
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Совет озвучил основные шаги, чтобы противостоять попыткам использовать энергетику как оружие. В частности, Совет призывает ускорить энергетический переход от производства ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, уменьшить зависимость от ископаемого топлива, сократить потребление энергии.
В контексте российской войны в Украине, в этом заявлении ЕС и США объявили требование к России "вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", они осудили "опасные действия России на Запорожской АЭС и подчеркнули свою полную поддержку работы миссии МАГАТЭ" ”, Рада также призвала Россию вывести свой персонал и военную технику из Запорожской АЭС, а полный контроль над станцией вернуть Украине.
Страны Энергетического совета подтвердили, что видят будущее граждан Украины и Молдовы в Европейском Союзе, а затем будут продолжать поддерживать дальнейшую евроинтеграцию Украины и Молдовы.
США и ЕС заверили, что "будут продолжать поддерживать быстрое восстановление и реконструкцию Украины", будут способствовать ее переходу к чистой энергии.
ЕС и США в очередной раз отметили приверженность намерению перейти на нулевой уровень выбросов углерода до 2050 года.
Напомним, "Комментарии" писали, что энергетический кризис отступает. В Европе рекордно подешевел газ. Между тем ЕС готовит очередной пакет санкций против РФ, однако пока не решается ударить по атомной энергетике. Между тем, в Украине, несмотря на очередные ракетные обстрелы агрессора, стабилизировалась ситуация в энергетике.
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