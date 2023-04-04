Евросоюз и США обнародовали заявление о еще одной коалиции безопасности

США и ЕС договорились вместе противостоять попыткам дестабилизации энергетического рынка в ответ на российские угрозы глобальной энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении США и Евросоюза, обнародованном во вторник, 4 апреля, после заседания Энергетического совета ЕС — США в Брюсселе, пишут "Комментарии".



ЕС и США будут совместно противодействовать попыткам использовать энергетику как оружие

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"ЕС и США намерены продолжать координацию двусторонних и многосторонних действий, чтобы поддерживать стабильность глобальных энергетических рынков", — говорится в заявлении. — Обе стороны подтвердили решительную преданность посредством адекватных мер прямо противодействовать всем усилиям, направленным на дальнейшую дестабилизацию глобальной энергетической ситуации и обход санкций”.

Совет озвучил основные шаги, чтобы противостоять попыткам использовать энергетику как оружие. В частности, Совет призывает ускорить энергетический переход от производства ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, уменьшить зависимость от ископаемого топлива, сократить потребление энергии.

"В свете текущего давления, вызванного войной России в Украине, Совет подчеркнул, что энергосбережение, энергоэффективность и быстрое внедрение возобновляемых источников энергии являются ключевыми столбами энергетического перехода", — говорится в заявлении.

В контексте российской войны в Украине, в этом заявлении ЕС и США объявили требование к России "вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", они осудили "опасные действия России на Запорожской АЭС и подчеркнули свою полную поддержку работы миссии МАГАТЭ" ”, Рада также призвала Россию вывести свой персонал и военную технику из Запорожской АЭС, а полный контроль над станцией вернуть Украине.

Страны Энергетического совета подтвердили, что видят будущее граждан Украины и Молдовы в Европейском Союзе, а затем будут продолжать поддерживать дальнейшую евроинтеграцию Украины и Молдовы.

"Совет продолжает поддерживать интеграцию обеих стран (Украины и Молдовы — ред.) с ЕС во всех энергетических секторах, в частности путем ускорения развития энергетической инфраструктуры и взаимосвязей", — говорится в заявлении энергетического совета.

США и ЕС заверили, что "будут продолжать поддерживать быстрое восстановление и реконструкцию Украины", будут способствовать ее переходу к чистой энергии.

ЕС и США в очередной раз отметили приверженность намерению перейти на нулевой уровень выбросов углерода до 2050 года.

Напомним, "Комментарии" писали, что энергетический кризис отступает. В Европе рекордно подешевел газ. Между тем ЕС готовит очередной пакет санкций против РФ, однако пока не решается ударить по атомной энергетике. Между тем, в Украине, несмотря на очередные ракетные обстрелы агрессора, стабилизировалась ситуация в энергетике.