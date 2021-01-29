Евросоюз может заблокировать поставки вакцины от коронавируса в Великобританию

В Европе набирают обороты "вакцинные войны". Представители Евросоюза заявляют, что правительство ЕС будут использовать все законные способы, чтобы сохранить поставки вакцин в страны-члены Евросоюза, но не исключают возможность блокирования поставок вакцины Pfizer в другие страны, в частности, в Великобританию.

Вакцина Pfizer / фото РБК

Такой вывод можно сделать исходя из текста письма президента Совета Европы Шарля Мишеля, которое стало достоянием СМИ. В письме сказано, что Брюссель изучает "срочные меры по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин для нашего населения".

Так называемые "вакцинные войны" были спровоцированы тем, что AstraZeneca гарантировала поставки в Великобританию, одновременно задерживая поставки в ЕС из-за производственных проблем, утверждая, что контракт был подписан позже.

В ответ г-н Мишель сказал, что изучаются чрезвычайные меры для блокировки экспорта, в том числе вакцины Pfizer, на которую в Великобритании заказано 40 миллионов доз.

Конфликт, который последовал за заявлением ЕС о некоторых вакцинах, производимых в Великобритании, разгорелся на фоне отдельной споры по поводу постановления Германии о том, что вакцину AstraZeneca следует вводить только лицам моложе 65 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавирусной инфекции. Министр который раз подтвердил, что вакцинация начнется в следующем месяце. По его словам, Минздрав рассчитывает, согласно национальному плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине более 29 миллионам граждан. В первую очередь на себе испытают прививку от коронавирусной инфекции медицинский персонал, врачи, медработники, потом люди старшего возраста, которые находятся в зоне риска, потом все остальные.

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