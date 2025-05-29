Евросоюз не отказывается от российской стали: РФ в 2025 году нарастила экспорт

До полномасштабной агрессии против Украины Евросоюз являлся ключевым рынком для российской продукции ГМК. В то же время, ЕС одним из первых ввел ограничения для импорта стального проката из России, а также арматуры, сварных и бесшовных труб. Однако, поставки российских полуфабрикатов и чугуна в ЕС продолжились, хотя для них действует режим квот. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию GMK Центр .

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По итогам прошлого года экспорт российского чугуна в ЕС снизился на 27% – до 1,03 млн т, а поставки слябов выросли на 4,3% – до 3,15 млн т. В прошлом году квота на российский чугун (1,14 млн. т) была полностью использована до сентября. В 2025 году она составляет 700 тыс. т.

По итогам января-февраля 2025 года Евросоюз резко нарастил импорт российского металлургического сырья. Основной объем приходится на чугун, импорт которого за два месяца составил 678,4 тыс. т (+8,7 раза г/г). Годовая квота на чугун уже близка к истощению. Крупнейшими потребителями чугуна из РФ являются Италия – 506,2 тыс. т, Латвия – 87,2 тыс. т и Бельгия – 31,1 тыс. т.

Значительные объемы импорта приходятся и на полуфабрикаты – 551,4 тыс. т (16,2% г./г.). Основные объемы этого импорта в январе-феврале направлены в Бельгию – 246,9 тыс. т (74,4% г./г.), Италии – 152,69 тыс. т (18% г./г.), и Дании – 81,1 тыс. т (-14,8% г./г.).

Отдельная ситуация с еще одним инициатором санкций – США. К 2022 году Россия поставляла на американский рынок преимущественно чугун и полуфабрикаты – 2,1 млн т и 1,2 млн т по итогам 2021 года соответственно. С учетом санкций и больших транспортных издержек сегодняшнее значение поставок продукции ГМК из России на рынок США мало. Импорт черных металлов из России в США с января по ноябрь 2024 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 16 раз – до $12,6 млн, алюминия – в 19 раз, до $2,3 млн. Поставка металлических руд за тот же период составила всего $872 тыс.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после атаки по Украине президент Зеленский заявил, что должен точно остановить Россию.