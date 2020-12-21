Евросоюз дал разрешение на использование Pfizer/BioNTech

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Татьяна Лозовенко
Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer для Европейского союза. Ее распространение начнется в ближайшие дни. Об этом пишет Figaro.
Фото: из открытых источников
Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило распространение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что вакцинация в странах ЕС может начаться сразу после одобрения агентством по лекарственным средствам ЕС.
Ранее, "Комментарии" делали обзор на стоимость 5 лучших вакцин от коронавируса (неофициальные данные), среди которых есть и Pfizer.
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