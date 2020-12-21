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Евросоюз дал разрешение на использование Pfizer/BioNTech

Ее распространение начнется в ближайшие дни

сегодня, 16:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Европейское агентство по лекарственным средствам утвердило вакцину Pfizer для Европейского союза. Ее распространение начнется в ближайшие дни. Об этом пишет Figaro.

Евросоюз дал разрешение на использование Pfizer/BioNTech

Фото: из открытых источников

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило распространение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен заявила, что вакцинация в странах ЕС может начаться сразу после одобрения агентством по лекарственным средствам ЕС.

Ранее, "Комментарии" делали обзор на стоимость 5 лучших вакцин от коронавируса (неофициальные данные), среди которых есть и Pfizer.


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Источник: https://www.charentelibre.fr/2020/12/21/le-regulateur-europeen-des-medicaments-valide-le-vaccin-pfizer-biontech,3687933.php
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