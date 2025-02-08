logo

BTC/USD

96071.69

ETH/USD

2637.54

LTC/USD

108.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Евросоюз провалил подготовку на случай войны с РФ: с чем вышел прокол
commentss НОВОСТИ Все новости

Евросоюз провалил подготовку на случай войны с РФ: с чем вышел прокол

Der Spiegel пишет о том, что Евросоюз не смог повысить оперативность переброски войск между странами

8 февраля 2025, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страны-члены Европейского Союза, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно перебрасывать войска и тяжелую технику внутри союза в случае вероятного нападения врага. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Der Spiegel" со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты. 

Евросоюз провалил подготовку на случай войны с РФ: с чем вышел прокол

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Авторы материала, среди прочего, указали, что некоторая военная техника не может передвигаться из одной страны Евросоюза в другую из-за ограничений по массе, установленных в местных правилах дорожного движения, в частности, техника должна объезжать мосты из-за риска их обрушения.

По информации издания, бюджет на военную мобильность закончился еще в конце 2023 года, хотя был рассчитан до 2027 года.

Стоит отметить, на фоне войны России против Украины и непрекращающихся угроз со стороны Кремля активизировалась тема вероятного нападения РФ на одну из стран-членов НАТО. В связи с этим европейские страны начали повышать свою обороноспособность.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО намерено блокировать Россию в Балтийском регионе и дестабилизировать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что координируемые "англосаксами" действия НАТО на Балтике и в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в частности, с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — подчеркнул Николай Патрушев.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЕС до 2030 года, но взамен – отказ от НАТО: в Украине отреагировали на "мирный план" Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/
Теги:

Новости

Все новости