Страны-члены Европейского Союза, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно перебрасывать войска и тяжелую технику внутри союза в случае вероятного нападения врага. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Der Spiegel" со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Авторы материала, среди прочего, указали, что некоторая военная техника не может передвигаться из одной страны Евросоюза в другую из-за ограничений по массе, установленных в местных правилах дорожного движения, в частности, техника должна объезжать мосты из-за риска их обрушения.

По информации издания, бюджет на военную мобильность закончился еще в конце 2023 года, хотя был рассчитан до 2027 года.

Стоит отметить, на фоне войны России против Украины и непрекращающихся угроз со стороны Кремля активизировалась тема вероятного нападения РФ на одну из стран-членов НАТО. В связи с этим европейские страны начали повышать свою обороноспособность.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО намерено блокировать Россию в Балтийском регионе и дестабилизировать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что координируемые "англосаксами" действия НАТО на Балтике и в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в частности, с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — подчеркнул Николай Патрушев.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ЕС до 2030 года, но взамен – отказ от НАТО: в Украине отреагировали на "мирный план" Трампа.



