Евросоюз закупит сотни роботов для дезинфекции больниц

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Сергей Медведев
Власти Евросоюза идут на новаторские решения для борьбы с коронавирусом. Так, согласно заявлению Еврокомиссии, для больниц стран Европы закупят двести роботов, которые предназначены для дезинфекции.
Отмечается, что управлять роботами будет оператор, который избежит воздействия ультрафиолетового излучения. Предположительно, что роботов поставят в ближайшие недели.
Эту же информацию подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщал портал "Комментарии", власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета.
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