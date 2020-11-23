Евросоюз закупит сотни роботов для дезинфекции больниц

Власти Евросоюза идут на новаторские решения для борьбы с коронавирусом. Так, согласно заявлению Еврокомиссии, для больниц стран Европы закупят двести роботов, которые предназначены для дезинфекции.

"Больницы большинства государств-членов заявили о потребности и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут и, таким образом, помогают предотвратить и уменьшить распространение вируса", — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что управлять роботами будет оператор, который избежит воздействия ультрафиолетового излучения. Предположительно, что роботов поставят в ближайшие недели.

Эту же информацию подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета.



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