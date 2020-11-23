kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.11.2020

BTC/USD

18545.50

ETH/USD

599.80

LTC/USD

87.65

НБУ 23.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Евросоюз закупит сотни роботов для дезинфекции больниц
commentss НОВОСТИ Все новости

Евросоюз закупит сотни роботов для дезинфекции больниц

Дезинфицировать больницы Европы станут роботы

сегодня, 16:18
Автор:

Сергей Медведев

Власти Евросоюза идут на новаторские решения для борьбы с коронавирусом. Так, согласно заявлению Еврокомиссии, для больниц стран Европы закупят двести роботов, которые предназначены для дезинфекции.

Евросоюз закупит сотни роботов для дезинфекции больниц

"Больницы большинства государств-членов заявили о потребности и выразили заинтересованность в получении этих роботов, которые могут дезинфицировать стандартные палаты пациентов с помощью ультрафиолетового света всего за 15 минут и, таким образом, помогают предотвратить и уменьшить распространение вируса", — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что управлять роботами будет оператор, который избежит воздействия ультрафиолетового излучения. Предположительно, что роботов поставят в ближайшие недели.

Эту же информацию подтвердила глава ЕК  Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Украины приняли решение по закупке 6 миллионов экспресс-тестов на определение вируса COVID-19 в организме человека. На их закупку из бюджета будет выделен 1 миллиард гривен – именно такую сумму одобрил Комитет Парламента по вопросам бюджета. 
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/705465.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ