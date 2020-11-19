Евровидение 2021 в условиях пандемии: что изменится

Организаторы конкурса сообщили, как будет проходить мероприятие в случае закрытия границ из-за пандемии COVID-19.



Фото: 24 Канал

Любимый многими песенный конкурс пройдет в Роттердаме 18 и 20 мая 2021 года. Финал запланирован на 22 мая.

На сайте ежегодного песенного конкурса появилась информация о том, что в случае проблем с приездом в Роттердам, конкурсант сможет записать выступления вживую. Запись должна проводиться в реальном времени без внесения каких-либо изменений в вокальную партию и без зрителей. По правилам "Евровидения", видеозапись запрещается выкладывать в сеть до начала состязания. Комиссия конкурса принимает записи от участников до конца марта.

Следует добавить, что при записи должен присутствовать член делегации во время часовой сессии. Разрешается использовать 3 дубля для записи версии, которая попадет в прямой эфир "Евровидение 2021".

Также стало известно, когда группа Go-A, участник от Украины выступит 18 мая во второй половине первого полуфинала вместе с Норвегией, Мальтой, Румынией и другими.

Евровидение-2021 пройдет на арене Ahoy Arena в Роттердаме (Нидерланды). Организаторы сообщили, что победители отборов 2020 года смогут продолжить свое участие в следующем году, но песню необходимо поменять на новую.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что организаторы Евровидения-2021 огласили список участвующих стран.

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