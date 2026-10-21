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Фицо дал жесткую оплеуху ЕС: какое решение Братиславы относительно РФ станет шоком

Братислава хочет обсудить закупки российского газа и продление поставок нефти, хотя ЕС планирует полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года

21 октября 2026, 18:50
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Клименко Елена

Словакия готовится возобновить экономическое сотрудничество с Россией, приостановленное после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже 26 октября в Москве состоится заседание российско-словацкой межправительственной комиссии, на котором стороны будут обсуждать поставки российских энергоносителей. Такой шаг может усилить разногласия между Братиславой и ее партнерами по Евросоюзу и НАТО, сообщает Reuters.

Фицо дал жесткую оплеуху ЕС: какое решение Братиславы относительно РФ станет шоком

Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Словакии отметили, что встреча станет первой с начала полномасштабной войны в 2022 году. Среди ключевых тем переговоров – энергетика, в том числе атомная, а также сельское хозяйство, экология, спорт и культура.

Особое внимание стороны планируют уделить возможностям обеспечения снабжения стратегическими ресурсами. Словацкая сторона заинтересована в обсуждении закупок российского газа и продлении поставок нефти. Таким образом Братислава стремится сохранить энергетические связи с Москвой, несмотря на войну против Украины и санкционную политику Запада.

Возобновление консультаций происходит на фоне неоднократных визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, в частности, в мае 2026 года. Его позиция заметно отличается от подхода многих других стран ЕС, стремящихся сократить зависимость от российских энергоносителей.

Согласно плану Евросоюза, Словакия должна приостановить закупки российского газа до конца 2027 года. Цель этой политики – лишить Кремль доходов, которые помогают финансировать войну против Украины. Намерение Братиславы обсуждать дальнейшие поставки из России ставит вопрос о том, насколько последовательно страна будет соблюдать общий курс ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что ближайшие трое суток Украина может находиться под угрозой массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. По сообщениям мониторинговых каналов, русские войска могут готовить новый удар с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. Потенциальными целями могут стать объекты электроснабжения в разных регионах страны.



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