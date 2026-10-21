Фіцо дав жорсткого ляпаса ЄС: яке рішення Братислави щодо РФ стане шоком

Словаччина готується відновити економічну співпрацю з Росією, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Уже 26 жовтня в Москві відбудеться засідання російсько-словацької міжурядової комісії, на якому сторони обговорюватимуть постачання російських енергоносіїв. Такий крок може посилити розбіжності між Братиславою та її партнерами по Євросоюзу й НАТО, повідомляє Reuters.

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У Міністерстві закордонних справ Словаччини зазначили, що зустріч стане першою з початку повномасштабної війни у 2022 році. Серед ключових тем переговорів — енергетика, зокрема атомна, а також сільське господарство, екологія, спорт і культура.

Особливу увагу сторони планують приділити можливостям забезпечення постачання стратегічних ресурсів. Словацька сторона зацікавлена в обговоренні закупівель російського газу та продовженні постачання нафти. Таким чином Братислава прагне зберегти енергетичні зв’язки з Москвою попри війну проти України та санкційну політику Заходу.

Відновлення консультацій відбувається на тлі неодноразових візитів прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Росії, зокрема в травні 2026 року. Його позиція помітно відрізняється від підходу багатьох інших країн ЄС, які прагнуть скоротити залежність від російських енергоносіїв.

Відповідно до плану Євросоюзу, Словаччина має припинити закупівлі російського газу до кінця 2027 року. Мета цієї політики — позбавити Кремль доходів, які допомагають фінансувати війну проти України. Намір Братислави обговорювати подальші постачання з Росії ставить питання про те, наскільки послідовно країна дотримуватиметься спільного курсу ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчі три доби Україна може перебувати під загрозою масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленнями моніторингових каналів, російські війська можуть готувати новий удар із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Потенційними цілями можуть стати об’єкти електропостачання в різних регіонах країни.