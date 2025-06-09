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Фицо готовит серьезный демарш: словацкий премьер выдвинул ультиматум ЕС

Он выступил против запрета на импорт российского ядерного топлива для словацких АЭС

сегодня, 08:35
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Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал категоричную позицию по поводу новых санкций Европейского Союза против России, заявив, что его страна не поддержит какие-либо ограничения, которые могут нанести ущерб национальным интересам Словакии, сообщает Reuters.

Фицо готовит серьезный демарш: словацкий премьер выдвинул ультиматум ЕС

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо подчеркнул, что несмотря на стремление Братиславы оставаться активным и конструктивным членом европейского сообщества, словацкое правительство не готово жертвовать интересами собственного государства ради политического давления. В частности, он выступил против возможных ограничений на импорт российского ядерного топлива, используемого на словацких атомных электростанциях. По словам премьера, эти санкции могут оказать негативное влияние на энергетическую безопасность страны.

"Если предложенные санкции нанесут ущерб Словакии, я категорически против их поддержки", — заявил Фицо.

Он также добавил, что Словакия готова сотрудничать с другими странами ЕС, но только тогда, когда это отвечает национальным интересам.

Это заявление прошло на фоне напряженности в отношениях между Словакией и другими членами ЕС. В частности канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предупредил, что Словакия может потерять финансирование из бюджета ЕС, если продолжит отклоняться от общей политики блока. Мерц отметил, что страны, которые игнорируют принципы верховенства права, могут быть лишены поддержки, приведя пример Венгрии, которая уже потеряла значительную часть финансовой помощи из-за нарушения этих принципов.

Кроме того, Роберт Фицо неоднократно заявлял об отказе оказывать Украине финансовую или военную помощь в конфликте с Россией. После встречи президентов Украины и США 28 февраля он подтвердил позицию своего правительства, что Словакия не будет участвовать в военной поддержке Украины.

Как уже писали "Комментарии", словацкие власти до сих пор не объяснили, почему не поддержали создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины, несмотря на свою риторику об уважении к международному праву.



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Источник: https://www.reuters.com/world/pm-fico-says-slovakia-will-block-eu-sanctions-russia-if-they-harm-national-2025-06-08/
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