Фицо готовится поддержать скандальное решение по России: в чем суть

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума по отмене санкций против России, если таковой будет инициирован в стране. Об этом сообщает словацкое издание SME.

Роберт Фицо. Фото: 24 Канал

В своем заявлении Фицо жестко раскритиковал ограничения против РФ, сравнив санкции с "чумой" и подчеркнув, что не поддерживает такую политику. По его словам, санкции наносят ущерб европейской экономике, в то время как Россия быстро адаптировалась к новым условиям.

Глава правительства также выступил против новых масштабных санкционных пакетов, отмечая нецелесообразность их принятия в период мирных переговоров.

Относительно потенциального референдума Фицо уточнил, что сам инициировать его не собирается, однако поддержит, если голосование все же будет организовано. Он также подчеркнул, что в случае принятия новых санкций, которые будут причинять вред Словакии, воспользуется правом вето.

Ранее, в начале мая, организация "Движение словацкого возрождения" передала петицию президенту Петеру Пеллегрини с требованием провести национальный референдум об отмене антироссийских санкций.

Между тем, 16 мая стало известно, что Европейский Союз готовит очередной пакет ограничений против России. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, планируется введение санкций в отношении газопровода "Северный поток", российских банков и теневого флота, посредством которого Москва обходит нефтяное эмбарго. Также рассматривается возможность понижения ценового порога на нефть, установленного G7.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести "сокрушительные" санкции против России в случае срыва мирного процесса с Украиной, отметив, что такой шаг станет по крайней мере. Он пообещал внимательно следить за ходом переговоров, которые продолжаются в Турции.

Портал "Комментарии" писал, что представители стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет экономических санкций против Российской Федерации. Неожиданно к принятию ограничений присоединились Венгрия и Словакия, ранее неоднократно блокировавшие санкционные инициативы ЕС.