Представители стран Европейского Союза согласовали 17 пакет экономических санкций против Российской Федерации. Неожиданно к принятию ограничений присоединились Венгрия и Словакия, ранее неоднократно блокировавшие санкционные инициативы ЕС. Об этом сообщает Euractiv.

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Новые ограничения предусматривают запрет на экспорт химических веществ, которые могут быть использованы в производстве оружия, санкции против десятков компаний, подозреваемых в схемах обхода предыдущих санкций, внесение в черный список примерно 200 танкеров из "теневого" флота России, транспортирующих нефть в обход ограничений.

Дипломатические источники отмечают, что поддержка со стороны Будапешта и Братиславы обусловлена тем, что новый пакет не слишком жесткий — в отличие от предыдущих. Учитывая экономическую и энергетическую зависимость обеих стран России, этот шаг стал неожиданностью.

Параллельно Швеция и Финляндия сообщили, что санкционный пакет должен пройти парламентское утверждение, хотя ожидается, что оба государства одобрят его без осложнений. В то же время Швеция и Литва уже выступили за разработку 18-го пакета санкций, учитывая, что Россия проигнорировала призывы к 30-дневному прекращению огня, которое должно было начаться 12 мая.

Напомним, 16-й санкционный пакет ЕС принял накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Новые ограничения были согласованы 14 мая на фоне спекуляций о возможных переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Турции.

Портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты выразили нежелание видеть президента Украины Владимира Зеленского среди участников саммита НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, сообщает итальянское агентство ANSA.