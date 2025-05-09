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Фицо изменил интересам Словакии: друга Путина разгромили за поездку в Москву

Роберт Фицо стал единственным лидером страны ЕС, посетившим парад Путина 9 мая

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на военный парад вызвала волну возмущения среди словацкой оппозиции. Оппозиционные партии назвали его визит унижением для государства, а также предательством внешнеполитических интересов страны.

Фицо изменил интересам Словакии: друга Путина разгромили за поездку в Москву

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо стал единственным лидером из Европейского Союза, который прибыл в российскую столицу 9 мая.

"Это не просто дипломатическая ошибка — это удар по репутации Словакии и уход от ценностей, которые мы придерживаемся в ЕС и НАТО", — подчеркнул Михал Шимечко, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Он добавил, что визит в Москву – один из самых позорных эпизодов внешней политики страны.

Критику поддержали и другие политические силы, в частности, партия SaS, а также политическое объединение "Правый блок" (в который входят партии "Форум" и ODS). Лидер SaS Бронислав Грелинг заявил, что союзники в ЕС и НАТО теперь видят Словакию как ненадежного партнера, а сам Фицо, по его словам, "не имеет мандата говорить от имени всех словаков".

"История поставит все на свои места. Она будет помнить, кто был по другую сторону агрессии, а кто остался верен демократическим принципам", — подчеркнул Грелинг.

Ранее "Комментарии" писали, что в программе визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву не предусмотрено участие в параде на Красной площади, говорится в сообщении на официальной странице правительства Словакии в социальной сети Facebook. Согласно информации, первый пункт программы предусматривает, что Фицо примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата.



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