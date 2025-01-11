Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, не подбирая слов, раскритиковал Украину и президента Владимира Зеленского. Он назвал Зеленского "нищим", который ездит по Европе и только то и делает, что "шантажирует других". Такие заявления Фицо сделал во время выступления на парламентском комитете.

Фицо и Путин

Известно, что заседание этого комитета было созвано по требованию оппозиционных партий, требовавших от Фицо объяснений по поводу его встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Словацкий премьер посещал Москву, чтобы пожаловаться на Украину, решившую с 1 января 2025 года прекратить транзит российского газа через свою территорию.

Выступая на комитете, Фицо рассказал, что якобы в вопросе транзита газа из Украины на территорию Словакии было подготовлено два варианта решений. Более того, по его информации, они даже были согласованы с премьер-министром Денисом Шмигалем.

Фицо утверждает, что первый вариант решения касался договоренности между Россией и Азербайджаном, чтобы азербайджанский газ поступал в Словакию. Впрочем, по его словам, президент Владимир Зеленский якобы сорвал эту договоренность. Вторым вариантом было якобы предложение материнской компании SPP создать дочернюю компанию на российско-украинской границе, чтобы словацкий газ транспортировался в Словакию через Украину.

В этом контексте Фицо обвинил Зеленского в ненадежности.

"Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", – заявил Фицо.

При этом он похвалил Россию как надежного партнера, которая "никогда не обманывала".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию.



