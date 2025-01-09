Фицо назвал решение Украины "саботажем неблагодарного Зеленского" и "американской авантюрой"

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Кречмаровская Наталия
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины о прекращении транзита российского газа. Он уверяет, что его страна теряет большие средства из-за решений Украины и хочет получить по меньшей мере компенсацию ущерба в размере 1,5 млрд евро.
Фото из открытых источников
Сегодня, 9 января Роберт Фицо отправляется в Брюссель на встречу с комиссаром по энергетике, пишет "УНН".
Отмечается, что Фицо назвал Владимира Зеленского "неблагодарным" и повторил, что Словакия теряет 1,5 миллиарда евро из-за непродолжения транзита через Украину. По его мнению, 500 миллионов евро будут потеряны из-за транзитного сбора, еще один миллиард евро — из-за повышения цен на газ.
Фицо пообещал, что сделает все, чтобы разбудить еврокомиссара "от сладкого сна".
Премьер добавил, что прекращение транзита через Украину существенно помогает США, которые могут увеличить импорт газа в Европу.
Напомним, Роберт Фицо, как писал портал "Комментарии", рассказал о тайном соглашении, которое предлагал ему Зеленский.
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