Фицо назвал решение Украины "саботажем неблагодарного Зеленского" и "американской авантюрой"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины о прекращении транзита российского газа. Он уверяет, что его страна теряет большие средства из-за решений Украины и хочет получить по меньшей мере компенсацию ущерба в размере 1,5 млрд евро.

Фото из открытых источников

Сегодня, 9 января Роберт Фицо отправляется в Брюссель на встречу с комиссаром по энергетике, пишет "УНН".

Отмечается, что Фицо назвал Владимира Зеленского "неблагодарным" и повторил, что Словакия теряет 1,5 миллиарда евро из-за непродолжения транзита через Украину. По его мнению, 500 миллионов евро будут потеряны из-за транзитного сбора, еще один миллиард евро — из-за повышения цен на газ.

“В Брюсселе я займусь саботажем Зеленским финансовым интересам Словакии. Президент Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии и ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия в своем официальном письме ясно заявляет, что ничто не мешает Украине продолжать транзит. Ни европейского права, ни санкций. За эту американскую авантюру Зеленского весь ЕС заплатит около 70 миллиардов евро", – утверждает Фицо.

Фицо пообещал, что сделает все, чтобы разбудить еврокомиссара "от сладкого сна".

“Потому что у нас есть очень серьезная проблема стоимостью в десятки миллиардов евро. Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно если смотреть на помощь, которую Словакия и ЕС оказывают Украине”, — заявил Фицо.

Премьер добавил, что прекращение транзита через Украину существенно помогает США, которые могут увеличить импорт газа в Европу.

Напомним, Роберт Фицо, как писал портал "Комментарии", рассказал о тайном соглашении, которое предлагал ему Зеленский.