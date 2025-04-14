Фицо не осудил российский удар по Сумам: что стало причиной

В Вербное воскресенье российские войска нанесли удар по Сумам, в результате которого погибли 35 человек. Мировые лидеры осудили российского диктатора Владимира Путина. Однако некоторые европейские топ-чиновники решили отмолчаться.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не упомянул Россию в своем осуждении удара по Сумам, унесшего жизни по меньшей мере 35 гражданских украинцев.

Такие слова прозвучали на брифинге Фицо в словацком городе Кошице 14 апреля, пишет "Европейская правда". Журналисты поинтересовались мнением Роберта Фицо по поводу удара РФ по Сумам, поскольку он не комментировал его в воскресенье.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но у меня нет достаточной информации, чтобы сейчас что-то сказать", – отреагировал Фицо.

Напомним, что в прошлом и начале текущего года между Украиной и Словакией были напряженные отношения. Причиной тому стало решение Украины приостановить транзит российского газа. Тогда Фицо пытался дожать Украину и сохранить поставки газа.

В конце 2024 года и начале 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо делал резкие заявления о решении Украины прекратить транзит российского газа по украинской ГТС. Словакия, как писал портал "Комментарии", снова получает российский газ.

Газ от "Газпрома" начал поступать в Словакию по трубопроводу "Турецкий поток" с 1 февраля. Глава государственной газовой компании СЭС Войтех Ференц отметил, что с апреля объемы этих поставок возрастут вдвое. Чиновник отметил, что транспортировка нероссийского газа обойдется Словакии дороже 90 млн евро в год.