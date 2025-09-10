Фицо неожиданно отреагировал на атаку российских дронов по Польше

Рубрики
Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на инцидент с залетевшими на территорию Польши российскими дронами и заявил, что прежде всего необходимо установить, кто именно руководил беспилотниками РФ и было ли это умышленным нарушением со стороны Кремля.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Роберт Фицо в Facebook прокомментировал российскую атаку дронами по Польше. Словацкий премьер заявил, что нарушение воздушного пространства Польши следует считать "серьезным инцидентом", который может иметь тяжелые последствия в будущем. Однако Фицо отметил, что сначала следует узнать, кто руководил русскими дронами.
Кроме того, лидер Словакии обвинил европейские страны в чрезмерной военной помощи Украине. По его словам, поддержка Украины угрожает безопасности странам ЕС.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, по меньшей мере восемь российских дронов залетели на территорию Польши. Польские СМИ сообщили о 19 аппаратах, а независимые OSINT-аналитики насчитали более 20 беспилотников. Со всех российских дронов польские военные сбили только 4 беспилотника.
