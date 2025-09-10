Фицо неожиданно отреагировал на атаку российских дронов по Польше

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на инцидент с залетевшими на территорию Польши российскими дронами и заявил, что прежде всего необходимо установить, кто именно руководил беспилотниками РФ и было ли это умышленным нарушением со стороны Кремля.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в Facebook прокомментировал российскую атаку дронами по Польше. Словацкий премьер заявил, что нарушение воздушного пространства Польши следует считать "серьезным инцидентом", который может иметь тяжелые последствия в будущем. Однако Фицо отметил, что сначала следует узнать, кто руководил русскими дронами.

"Жизненно важно объективно определить, было ли это умышленное намерение или случайная авария, и под чьим управлением использовались дроны. Выражаю солидарность Польши и предлагаю сотрудничество по поиску всех необходимых ответов. Меня не спровоцируют ни политические игры, ни антиправительственные и антисловацкие СМИ", — заявил Фицо.

Кроме того, лидер Словакии обвинил европейские страны в чрезмерной военной помощи Украине. По его словам, поддержка Украины угрожает безопасности странам ЕС.

"Нарушения воздушного пространства Польши и возможности польских вооруженных сил реагировать показывают жестокое зеркало словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали Украине всю систему воздушной защиты без адекватной компенсации. Вместо того чтобы признать вину за эту военную диверсию против Словакии, они плачут на СМИ", — добавил Фицо.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по меньшей мере восемь российских дронов залетели на территорию Польши. Польские СМИ сообщили о 19 аппаратах, а независимые OSINT-аналитики насчитали более 20 беспилотников. Со всех российских дронов польские военные сбили только 4 беспилотника.

