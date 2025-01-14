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Фицо отклонил приглашение Зеленского приехать в Киев

Накануне Фицо записал обращение на своей официальной странице в Facebook, где приглашает президента Украины на переговоры.

сегодня, 11:55
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Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует поездку в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Фицо отклонил приглашение Зеленского приехать в Киев

Роберт Фицо не приедет в Киев. Фото: Reuters

Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, комментируя ситуацию во время своего визита в Россию.

"Вчера Фицо опубликовал открытое письмо Зеленскому с предложением встретиться. Зеленский ответил, что встреча должна состояться в пятницу в Киеве, но это невозможно. Думаю, этого не произойдет", — отметил Гашпар.

Отметим, что накануне Фицо записал обращение на своей официальной странице в Facebook, в котором приглашает президента Украины на переговоры у словацкой границы. В этом обращении словацкий премьер заявил, что он хочет обсудить остановку транзита российского газа, что является важным вопросом для Словакии на фоне нынешнего энергетического кризиса, вызванного отказом России от поставок энергоносителей в Европу. Кроме того, Фицо выразил желание возобновить и продолжить диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, с которым он ранее работал в рамках сотрудничества между двумя странами.

12 января Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила Словакии помощь в связи с прекращением транзита газа из России, но Фицо отказался, назвав отказ "напыщенным". Зеленский также указал, что надеяться на непрерывность теневых схем с Москвой было большой ошибкой Фицо.

Напомним, как уже писал портал "Комментарии", в своем сообщении в соцсети Х Президент Украины Владимир Зеленский пригласил пророссийского главу словацкого правительства Роберта Фицо приехать в Киев в ближайшую пятницу.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/fitso-poyide-zelenskogo-kiyiv-vitse-spiker-1736845499.html
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