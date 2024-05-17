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Фицо поговорил с президентом Словакии: Что рассказал ему о покушении

Президент Словакии Петер Пеллегрини посетил главу правительства Роберта Фицо в больнице. По его словам, он на тот момент был в сознании и проявил свое удивление, как все быстро произошло во время покушения на него

сегодня, 16:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Роберт Фицо очнулся и смог даже несколько минут поговорить, сообщил Петер Пеллегрини, посетивший главу правительства в больнице.

Фицо поговорил с президентом Словакии: Что рассказал ему о покушении

Роберт Фицо

По его словам, Фицо помнит абсолютно все события и даже выразил удивление по поводу того, как все быстро произошло, когда на него покушались.

“Он все помнит: что ему оказали первую медицинскую помощь, что его перевезли из Гандловы вертолетом в Банскую Быстрицу, оказали ему помощь бригады экстренной медицинской помощи и что дали успокоительное в операционной. К тому времени он был в сознании",
– сказал Пеллегрини.

Как утверждает президент Словакии, Фицо просто чудом выжил. По его словам, если бы пули попали на несколько сантиметров ближе к другим жизненно важным органам, то глава правительства погиб бы.

Кроме того, известно, что сегодня словацкий премьер во второй раз прооперирован. Как сообщил журналистам министр обороны Словакии Роберт Калиняк, операция длилась менее двух часов. По его словам, сделано все для того, чтобы приблизить состояние пациента к положительному прогнозу.

Глава Минобороны подчеркнул, что состояние Фицо все еще крайне тяжелое, однако стабильное.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на главу правительства Словакии Роберта Фицо 15 мая было совершено покушение. В него стреляли после завершения работы правительства, когда оно вышло к своим избирателям.

Известно, что стрелявший в Фицо 71-летний словак Юрай Цинтула, он был задержан . Впоследствии оказалось, что нападающий имеет в биографии "русский след". Юрай Цинтула в толпе выкрикнул "Робо, иди сюда", после чего произвел пять выстрелов. Три из них попали в живот и руку Роберта Фицо, дважды нападающий промахнулся.





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Источник: comments.ua
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