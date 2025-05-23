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Клименко Елена
Словацкие власти до сих пор не объяснили, почему не поддержали создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины, несмотря на свою риторику об уважении к международному праву, сообщает Euractiv. Такая позиция вызвала критику со стороны юристов и оппозиционных политиков. Издание напоминает, что декларацию в поддержку трибунала уже подписали 42 страны, и среди членов ЕС только Словакия и Венгрия отказались присоединиться.
Фото: 24 Канал
Это выглядит особенно противоречиво на фоне заявлений правительства премьера Роберта Фицо, ранее осуждавшего российскую агрессию как "грубое нарушение международного права".
На фоне молчания официального Братиславы 31 словацкий юрист обратился к правительству с открытым письмом, в котором призвал пересмотреть позицию. Они подчеркнули, что привлечение к ответственности является ключевым элементом предотвращения будущих преступлений и отвечает национальным интересам.
Евродепутат Бронислав Ондруш заявил, что новый трибунал "не нужен", ведь существует Международный уголовный суд. Однако МКС не имеет юрисдикции по агрессии России из-за ее выхода из Римского устава после аннексии Крыма.
Ондруш также предостерег, что трибунал "может нанести ущерб миру", углубив раскол в отношениях с РФ.
Бывший министр иностранных дел Иван Корчок назвал действия правительства "примером двойных стандартов". А экс-министр внутренних дел Роман Микулец считает отказ от трибунала очередным позором для страны.
Портал "Комментарии" уже писал, что специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины может быть запущен уже в 2025 году, когда будет достигнуто соглашение на международном уровне.
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