Словацкие власти до сих пор не объяснили, почему не поддержали создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины, несмотря на свою риторику об уважении к международному праву, сообщает Euractiv. Такая позиция вызвала критику со стороны юристов и оппозиционных политиков. Издание напоминает, что декларацию в поддержку трибунала уже подписали 42 страны, и среди членов ЕС только Словакия и Венгрия отказались присоединиться.

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Это выглядит особенно противоречиво на фоне заявлений правительства премьера Роберта Фицо, ранее осуждавшего российскую агрессию как "грубое нарушение международного права".

На фоне молчания официального Братиславы 31 словацкий юрист обратился к правительству с открытым письмом, в котором призвал пересмотреть позицию. Они подчеркнули, что привлечение к ответственности является ключевым элементом предотвращения будущих преступлений и отвечает национальным интересам.

Евродепутат Бронислав Ондруш заявил, что новый трибунал "не нужен", ведь существует Международный уголовный суд. Однако МКС не имеет юрисдикции по агрессии России из-за ее выхода из Римского устава после аннексии Крыма.

Ондруш также предостерег, что трибунал "может нанести ущерб миру", углубив раскол в отношениях с РФ.

Бывший министр иностранных дел Иван Корчок назвал действия правительства "примером двойных стандартов". А экс-министр внутренних дел Роман Микулец считает отказ от трибунала очередным позором для страны.

"Они блокируют трибунал. Почему? Потому что этого хочет Путин?", — спросил Микулец.

Портал "Комментарии" уже писал, что специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины может быть запущен уже в 2025 году, когда будет достигнуто соглашение на международном уровне.