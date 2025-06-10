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Фицо поразил размышлениями об авторитарных государствах: что произошло

Глава словацкого правительства призвал Европу задуматься над реформированием системы управления, касающейся проведения свободных выборов

сегодня, 17:10
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Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время его визита в Узбекистан высказал мнение, что авторитарные государства могут оказываться более экономически эффективными, чем демократические. Заявление премьера цитирует агентство dpa.

Фицо поразил размышлениями об авторитарных государствах: что произошло

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо отметил, что Европа должна задуматься о возможности реформирования своей системы управления, основанной на свободных выборах, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом уровне.

Он высоко оценил такие страны как Узбекистан, Китай и Вьетнам за их способность действовать более решительно в экономических вопросах.

Вместе с тем он пояснил, что не призывает к отказу от демократии, но считает, что вовлечение слишком большого количества политических партий в процесс принятия решений ослабляет способность государства действовать эффективно.

"Когда у вас много политических партий, трудно конкурировать. Если правительство состоит из нескольких политических сил, это усложняет конкуренцию," — прокомментировал он.

Венгрия и Словакия решили не подписывать документ, подготовленный для утверждения Советом ЕС, который касается усиления демократической устойчивости Европейского Союза. Документ направлен на борьбу с дезинформацией и укрепление демократических СМИ.

"Комментарии" уже писали , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал категорическую позицию относительно новых санкций Европейского Союза против России, заявив, что его страна не поддержит какие-либо ограничения, которые могут нанести ущерб национальным интересам Словакии, сообщает Reuters.

Фицо подчеркнул, что несмотря на стремление Братиславы оставаться активным и конструктивным членом европейского сообщества, словацкое правительство не готово жертвовать интересами собственного государства ради политического давления.



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