logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России

Роберт Фицо считает, что Словакия может страдать из-за Украины, если ЕС введет санкции против России

сегодня, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Робер Фицо заявил, что Словакия будет настаивать на решении Европейского Союза отложить санкции против России до дальнейшего обсуждения. По его словам, Словакия не должна страдать от Украины из-за недостаточности российского газа.

Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Робер Фицо сообщил, что не хочет поддерживать санкции против России, ведь Словакия хочет иметь гарантии наличия достаточных запасов газа. Кроме того, словацкий лидер настаивает, что санкции против России не должны повышать цену для граждан его страны, обвинив в этом Украину.

"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему. Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины", – сказал Фицо.

По словам Фицо, он попросил главу МИД Юрия Бланара не поддерживать 18-й пакет санкций против России 18 июня, пока не будут решены вопросы, связанные с поставкой российского газа.

Напомним, что 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. В нем Европейский Союз предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Также предлагается ограничение на экспорт от российских нефтепродуктов, транзакций, связанных с газопроводами "Северный поток" и ядерного топлива из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фон дер Ляен назвала ключевые пункты нового пакета санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что 18-й пакет санкций ЕС против России под угрозой срыва из-за словацкого лидера. Роберт Фицо рассказал, почему против санкций в отношении России за ее полномасштабное вторжение в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dennikn.sk/
Теги:

Новости

Все новости