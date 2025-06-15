Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России

Премьер-министр Робер Фицо заявил, что Словакия будет настаивать на решении Европейского Союза отложить санкции против России до дальнейшего обсуждения. По его словам, Словакия не должна страдать от Украины из-за недостаточности российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Робер Фицо сообщил, что не хочет поддерживать санкции против России, ведь Словакия хочет иметь гарантии наличия достаточных запасов газа. Кроме того, словацкий лидер настаивает, что санкции против России не должны повышать цену для граждан его страны, обвинив в этом Украину.

"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему. Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины", – сказал Фицо.

По словам Фицо, он попросил главу МИД Юрия Бланара не поддерживать 18-й пакет санкций против России 18 июня, пока не будут решены вопросы, связанные с поставкой российского газа.

Напомним, что 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. В нем Европейский Союз предлагает снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Также предлагается ограничение на экспорт от российских нефтепродуктов, транзакций, связанных с газопроводами "Северный поток" и ядерного топлива из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фон дер Ляен назвала ключевые пункты нового пакета санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что 18-й пакет санкций ЕС против России под угрозой срыва из-за словацкого лидера. Роберт Фицо рассказал, почему против санкций в отношении России за ее полномасштабное вторжение в Украину.