Фицо пожаловался на Украину в ЕС из-за прекращения Киевом транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил письмо председателю Европейского совета Антониу Средне и президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, в котором вновь выразил свое недовольство по поводу отказа Украины продолжать транзит российского газа после 2024 года. Письмо соответствующего содержания пророссийский политик опубликовал в своем Facebook- аккаунте.

Роберт Фицо написал письмо лидерам ЕС. Фото: Reuyers

В своем обращении к лидерам ЕС словацкий премьер заявляет, что "молчаливое одобрение одностороннего решения президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и нелогичным". По его словам, это может привести к обострению ситуации и принятию контрмер.

Фицо убежден, что решение Зеленского нанесет серьезный ущерб общим европейским усилиям на пути к развитию по сравнению с быстро развивающимися странами.

Он также выразил сомнения об обоснованности подхода Европейской комиссии и большинства государств-членов относительно экономических последствий прекращения транзита газа через Украину, отметив, что этот вопрос либо не был детально проанализирован, либо его не обсуждали со всеми странами ЕС.

Фицо утверждает, что прекращение транзита нанесет больше вреда ЕС, чем России, ссылаясь на "убедительные" документы словацкой нефтегазовой компании SPP. Он призвал лидеров ЕС обратить особое внимание на эту ситуацию и придать ей приоритетное значение.

Напомним, Украина объявила о решении прекратить транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что повлияет на Словакию, которая зависит от поставок этого газа. Киев отверг возможность продления транзита, в частности заявив, что готов транспортировать газ в ЕС только в том случае, если он не будет российским.

Фицо также недавно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, где обсуждал вопрос о прекращении транзита. После этой встречи премьер Словакии пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Ранее портал "Комментарии" писал, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии Украине, если после 1 января 2025 года не будет продлен транзит газа, не несет существенной угрозы энергообеспечению Украины. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и источники в энергетической отрасли.