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Ткачик Олеся
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вчера прилетел к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в Москву.
Путин и Фицо
Как отмечает основатель международного мониторингового проекта InformNapalm Роман Бурко, в контексте этих новостей, стоит напомнить некоторые архивные факты.
По его словам, в 2013 году Роберт Фицо предлагал сдать Путину словацкие активы, о чем стало известно из сломанной украинскими хакерами "Кибер Сопротивление" почты заместителя главы Госдумы РФ Александра Бабакова. Международное разведывательное сообщество InformNapalm публиковало это исследование на 7 языках год назад: "BabakovLeaks: как словацкий премьер Фицо подсел на российскую газовую иглу".
По его словам, с тех пор ничего не изменилось и Фицо продолжает оставаться марионеткой кремлевского диктатора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Москве Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.
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