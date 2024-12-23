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Фицо предлагал Путину «выкупить» Словакию на особых условиях: подробности

Фицо уже давно является марионеткой Путина, утверждают эксперты

сегодня, 07:18 comments2746
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Ткачик Олеся

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вчера прилетел к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в Москву.

Фицо предлагал Путину «выкупить» Словакию на особых условиях: подробности

Путин и Фицо

Как отмечает основатель международного мониторингового проекта InformNapalm Роман Бурко, в контексте этих новостей, стоит напомнить некоторые архивные факты.

По его словам, в 2013 году Роберт Фицо предлагал сдать Путину словацкие активы, о чем стало известно из сломанной украинскими хакерами "Кибер Сопротивление" почты заместителя главы Госдумы РФ Александра Бабакова. Международное разведывательное сообщество InformNapalm публиковало это исследование на 7 языках год назад: "BabakovLeaks: как словацкий премьер Фицо подсел на российскую газовую иглу".

"Роберт Фицо – посипака Москвы. Из дампа излома Бабакова видно, что еще в 2013 году Фицо предлагал "сотрудничество" Кремлю и лично Путину. С "конфиденциальными" условиями продаж словацких активов россиянам. Как говорится, рукописи не горят", — отметил Бурко.

По его словам, с тех пор ничего не изменилось и Фицо продолжает оставаться марионеткой кремлевского диктатора.

"Очередная поездка Фицо в Москву лишь доказывает, что он как был марионеткой Путина в 2013, так и остался управляемым шавкой Кремля в 2024, который преследует интересы своего хозяина, а не словацкого народа", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Москве Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/burkonews/posts/pfbid0sQP5jxiUjLGbQud2dJogMjy8WYAwwC2fSbJkVfUrJeBFMUapt58Y3tBdghSNFDLal?locale=uk_UA
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