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Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ

Роберт Фицо призвал ЕС меньше помогать Украине в войне против России из-за российского газа, который перестал поступать в Словакию.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает идею сокращения финансовой помощи Украине от Европейского Союза. По его словам, это решение объясняется тем, что он не слуга украинского народа.

Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Перепалки между Робертом Фицо и Владимиром Зеленским обострились после того, как Украина выполнила обещание остановить транзит российского газа через свою территорию. После этого словацкий премьер начал резко критиковать президента Украины и угрожать остановкой экспорта электроэнергии. Теперь Фицо заявил, что будет выступать за уменьшение общей финансовой помощи от ЕС для Украины.

"Я больше склоняюсь к дальнейшему сокращению европейской финансовой помощи Украине, но для такого решения нужно единодушие в Европейском совете", — сказал Фицо.

По словам премьер-министра Словакии, он действует согласно интересам собственного народа, а не Украины.

"Зеленский считает, что каждый должен быть его слугой. В моем случае наскочила коса на камень. Роберт Фицо – премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", – добавил Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине. По словам президента, словацкий политик во время заседания лидеров ЕС заявил, что на войне в Украине нужно "понять, где есть зло, а где его нет". В ответ Зеленский спросил, почему Фицо арестовал нападающего, пытавшегося его убить и простил ли он такие действия преступника добавив, что Путин также преступник.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии назвали день Х для Фицо.



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