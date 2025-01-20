Фицо пригрозил Зеленскому из-за невозможности получать российский газ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает идею сокращения финансовой помощи Украине от Европейского Союза. По его словам, это решение объясняется тем, что он не слуга украинского народа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Перепалки между Робертом Фицо и Владимиром Зеленским обострились после того, как Украина выполнила обещание остановить транзит российского газа через свою территорию. После этого словацкий премьер начал резко критиковать президента Украины и угрожать остановкой экспорта электроэнергии. Теперь Фицо заявил, что будет выступать за уменьшение общей финансовой помощи от ЕС для Украины.

"Я больше склоняюсь к дальнейшему сокращению европейской финансовой помощи Украине, но для такого решения нужно единодушие в Европейском совете", — сказал Фицо.

По словам премьер-министра Словакии, он действует согласно интересам собственного народа, а не Украины.

"Зеленский считает, что каждый должен быть его слугой. В моем случае наскочила коса на камень. Роберт Фицо – премьер-министр Словакии, а не украинский слуга", – добавил Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский поставил Фицо крайне неудобный вопрос о Путине. По словам президента, словацкий политик во время заседания лидеров ЕС заявил, что на войне в Украине нужно "понять, где есть зло, а где его нет". В ответ Зеленский спросил, почему Фицо арестовал нападающего, пытавшегося его убить и простил ли он такие действия преступника добавив, что Путин также преступник.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии назвали день Х для Фицо.