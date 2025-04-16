Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "личным долгом" поездку в Москву на 9 мая. На эти слова отреагировала пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, которая отметила, что страны ЕС еще в 2022 году согласились отклонять приглашение России по участию на параде в Москве 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе прокомментировала заявления Роберта Фицо, заявившего, что ему "никто не имеет права указывать", куда ехать, в том числе и в Россию на 9 мая. Хиппер объяснила, что три года назад Словакия и другие страны ЕС согласились отклонять приглашение России на парад в Москве.

"Россия использует честь окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины... У нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения", — пояснила Хиппер.

Представитель Еврокомиссии отметила, что для ЕС важно не давать легитимности в оправданиях российской агрессии, в частности участвуя в мероприятиях до 9 мая.

Сам Фицо заявлял, что в Словакии понимают его позицию, ведь Красная Армия освободила страну во время Второй мировой войны. По его словам, без СССР фашизм не удалось бы победить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии рекордно возросло количество поклонников победы России в войне. Как показывают опросы, каждый пятый словак хочет победы России над Украиной в войне. Кроме того, среди сторонников партии Фицо почти половина разделят такое мнение.

Также "Комментарии" писали, что Фицо не осудил российский удар по Сумам.