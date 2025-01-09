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Фицо расширил перечень угроз Украине из-за прекращения транзита российского газа

Фицо анонсировал создание группы для обсуждения последствий приостановки транзита газа, в состав которой войдут представители Словакии, Европейской комиссии и Украины.

9 января 2025, 18:10
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Клименко Елена

Глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо решил усилить перечень своих угроз в адрес Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа. Об этом пишет Teraz.sk, со ссылкой на заявления Фицо,

Фицо расширил перечень угроз Украине из-за прекращения транзита российского газа

Роберт Фицо. Фото: Reuters

В частности, после переговоров с представителями Европейской комиссии 9 января, премьер отметил, что Словакия может принять ряд мер, среди которых прекращение гуманитарной помощи Украине, значительное сокращение или полная отмена льгот для украинских беженцев, а также ограничение поставок электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций.

Фицо также подчеркнул, что на политическом уровне Словакия может применить право вето к ряду решений в рамках Европейского Союза. Однако, по его словам, эти шаги будут предприняты только в случае отсутствия других вариантов.

Он добавил, что эти угрозы преследуют цель продемонстрировать, как должен вести себя лидер суверенного государства.

Кроме того, Фицо анонсировал создание группы для обсуждения последствий приостановки транзита газа, в состав которой войдут представители Словакии, Европейской комиссии и Украины.

"Это серьезная проблема, и комиссар по энергетике Дан Йоргенсен уже проинформирован о ней", — отметил словацкий премьер.

Также он высоко оценил конструктивные переговоры с Еврокомиссией, отметив, что Евросоюз заинтересован в решении этой проблемы.

Как известно, в конце 2024 года Украина решила не продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу. Фицо подверг резкой критике это решение, обратившись к лидерам ЕС с письмом, в котором выразил свое недовольство. В ответ на эти действия он угрожал прекращением поставки электроэнергии или ограничением помощи беженцам из Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины о прекращении транзита российского газа. Он уверяет, что его страна теряет большие средства из-за решений Украины и хочет получить по меньшей мере компенсацию ущерба в размере 1,5 млрд евро.



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Источник: https://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-moze-ukrajine-zastavit-vse/848113-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex%253Btop
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