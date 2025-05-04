Фицо резко отреагировал на предупреждение Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии гарантий безопасности иностранных лидеров на параде в Москве 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо раскритиковал предупреждение Владимира Зеленского, заявив, что президент Украины выразил "большое неуважение" к России.

"Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну, празднуйте, мы вам там может бросим какой-нибудь дрон или что-нибудь подобное". Для меня это неприемлемо", — сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии также подтвердил, что отправится в Москву на День победы 9 мая. Пока известно, что в делегацию во главе с Фицо войдут некоторые члены словацкого парламента, а также студенты.

3 мая Владимир Зеленский отметил, что Украина не может предоставить гарантию безопасности для иностранцев, решивших поехать на парад победы в Москву. Как пояснил президент, это страна с которой идет война, а сама Россия может совершить различные провокации.

"Это ваше личное решение. Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России. Это факт", — сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два мировых лидера отказались ехать на парад к Путину на 9 мая. Они получили свое приглашение еще в прошлом году.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня со стороны России. По словам президента, Путин просит о "перемирии" на свой праздник, а сам каждый день атакует Украину.