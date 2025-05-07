Фицо резко пошел против стратегического решения ЕС: детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил решительное несогласие с новым планом Европейской комиссии, предусматривающим полный отказ от импорта российских энергоносителей до 2027 года. По словам главы правительства, предложенная "дорожная карта" неприемлема в нынешней форме, поэтому Братислава ищет альтернативные пути, которые позволят стране обойти общеевропейский запрет.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Как сообщает Denník N, во время совместной пресс-конференции с министершей экономики Денисой Саковой, Фицо призвал Еврокомиссию действовать осторожно, процитировав народную поговорку: "пять раз отмерь, один раз отрежь". Он отметил, что у Словакии есть особые обстоятельства, которые следует учесть при принятии решений об энергетической независимости.

Премьер отметил, что пока неизвестно, какие именно последствия будут иметь досрочное прекращение действующего контракта с "Газпромом", который действует до 2034 года. Однако Фицо признал необходимость постепенного уменьшения энергетической зависимости от России, что является стратегической целью Евросоюза.

Он также предположил, что в случае если решение об отказе от российского газа будет принято большинством стран-членов, Словакия может воспользоваться исключениями, чтобы избежать действия этого запрета.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЕС приступил к активной перестройке энергетической политики с целью сокращения импорта российского топлива. 7 апреля был представлен план, согласно которому Европа прекратит импорт российского газа до конца 2027 года.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми предупреждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии гарантий безопасности иностранных лидеров на параде в Москве 9 мая.