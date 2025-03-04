Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что может "усложнить" принятие итогов саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе, если блок не потребует от Украины возобновить транзит газа через свою территорию, сообщает Euractiv.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо не уточнил, заблокирует ли он саммита итоги, если его требования не будут выполнены, но предупредил, что ситуация на газовом рынке становится критической.

"Без транзита газа через Украину Европа не сможет быть конкурентоспособной", — заявил премьер Словакии.

Он уточнил, что это не обязательно должно быть российский газ, поскольку Украина может транспортировать газ и из Азербайджана. Кроме того, Фицо подверг критике Европейский Союз за то, что он не требует ничего за помощь Украине.

"Раньше премьер обвинял Украину в злоупотреблении европейскими правилами, обязывающими владельцев трубопроводов транспортировать газ в Украину. По его словам, иностранные трейдеры используют словацкий реверсный газопровод в Воянах для обхода ограничений", — подчеркнули в Euractiv.

В свое время Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военно, но добавил, что страна поддержит помощь от других. Также он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский "нуждается в войне" и что Украина сама виновата в том, что Россия напала на нее. Фицо считает, что у РФ были веские основания для нападения, поскольку ее длительное время вводили в заблуждение о расширении НАТО.

Ранее, как писал портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление, обвинив Украину в якобы финансировании российской армии, покупая газ у страны-агрессора.