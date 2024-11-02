Оказывается, ответственность за войну в Украине лежит на Западе, а не на российском диктаторе Путине с его шовинистскими, имперскими амбициями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе визита в Пекин сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В то же время премьер похвалил "миротворчество" Пекина.

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Фицо заявил, что оба лидера разделяют мнение о "невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую поддержку Запада для продолжения войны".

Премьер Словакии вместо этого отметил так называемую китайско-бразильскую "мирную инициативу", которую, как говорит, планирует подробнее обсудить во время визита в Бразилию в декабре. Также он анонсировал присоединение Братиславы к группе "друзей мира" в ООН, которую возглавляют те же КНР и Бразилия.

Попутно Фицо покритиковал Европейский Союз, который "продолжает свою военную риторику", и возложил вину за эскалацию на Запад.

"Именно западные политики в апреле 2022 года, вскоре после начала конфликта, сделали все, чтобы не подписать реалистично подготовленные мирные соглашения, а мирный план Зеленского припал пылью как нереалистичный, и вместо его новой версии украинский президент представляет план победы", – возмутился политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — Роберт Фицо подверг критике один из пунктов плана победы Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским. По его словам, подобные условия угрожают всему миру глобальной войной.

Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу прокомментировал недавний саммит Евросоюза, где президент Украины Владимир Зеленский представил план победы. По его словам, Словакия не будет поддерживать членство Украины в НАТО, в частности, как один из пунктов плана победы.

Премьер-министр Словакии утверждает, что "очевидно" у ЕС и Зеленского нет плана в войне, где "бессмысленно убивают славян".



