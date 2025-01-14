Фицо в шаге от импичмента: оппозиция Словакии планирует объявить ему вотум недоверия

Главе правительства Словакии Роберту Фицо грозит импичмент. Оппозиционные партии готовятся вынести ему вотум недоверия, сообщает Aktuality.sk.

Роберту Фицо хотят объявить вотум недоверия. Фото: Reuters

Согласно информации издания, в объединенную оппозицию, которая планирует выступить с вотумом недоверия, входят "Прогрессивная Словакия", "Движение Словакии", "Христианско-демократическое движение" и "Свобода и солидарность".

"Фицо покинул страну. Вместо того, чтобы быть дома и решать волнующие граждан проблемы, он путешествует по миру, подходит к диктаторам и наслаждается роскошью во Вьетнаме. Это унижает наши отношения с партнерами. Он ушел в отставку от руководства правительством, которое должно было осуществляться в Словакии", – заявил Михал Шимечко, глава "Прогрессивной Словакии".

Причиной вотума недоверия не стал лишь недавний визит Фицо в Москву. Оппозиция отметила, что частые заграничные поездки и публичные заявления премьера отрицательно сказываются на внешнеполитическом курсе Словакии.

Фицо недавно посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 г. и обменялись мнениями о войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Фицо, отметив, что основной целью визита было стремление возобновить сотрудничество с Россией.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует поездки в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.