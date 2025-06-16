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Фицо внезапно передумал о членстве Украины в ЕС: неожиданное заявление

Премьер Словакии также подчеркнул, что не видит Украину в составе НАТО

сегодня, 19:35
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Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в Европейский Союз откроет для его страны больше преимуществ, чем рисков. Об этом он сказал после встречи с вице-премьером Петером Кмецем, передает Denník N.

Фицо внезапно передумал о членстве Украины в ЕС: неожиданное заявление

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо снова выступил с инициативой провести совместное заседание правительств Украины и Словакии – этот вопрос он поднимал еще в апреле. Последний раз подобная встреча состоялась в Ужгороде осенью 2024 года, а еще раньше — в Михайловцах. Хотя на апрель 2025 планировалось новое заседание, оно так и не состоялось.

Глава правительства подтвердил свою поддержку евроинтеграционного курса Украины, однако отметил, что пока не представляет ее членом НАТО. По словам Фицо, Киев должен быть максимально подготовлен к подобным шагам.

В упомянутом Denník N аналитическом отчете из офиса вице-премьера Кмеца (партия Hlas) также рекомендуется поддержать вступление Украины в ЕС. Согласно анализу, хотя Словакия потеряет часть европейского финансирования, это может быть компенсировано экономическим ростом страны. Кроме того, не ожидается, что Братислава станет "чистым донором" бюджета ЕС.

В то же время новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС. Он считает, что Киев должен учитывать интересы таких стран, как Польша и Венгрия. В частности, он упомянул о эксгумации жертв на Волыни, а также о беспокойстве относительно конкуренции в сфере сельского хозяйства и логистики. Навроцкий подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в ее борьбе с РФ, но ожидает компромиссов по национальным интересам.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Робер Фицо заявил, что Словакия будет настаивать на решении Европейского Союза отложить санкции против России до дальнейшего обсуждения. По его словам, Словакия не должна страдать от Украины из-за недостаточности российского газа.



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