Словакия со следующей недели планирует провести серию переговоров, цель которых — обеспечение поставки российского газа после того, как действующий транзитный контракт, касающийся Украины, истечет в конце этого года.

Фото из открытых источников

О таком решении заявили чиновники в пятницу, сообщает издание Reuters. Отмечается, что Словакия имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом" и хотела сохранить импорт российского газа через Украину. Однако поставки прекращаются в конце 2024 года, ведь Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал интенсивные переговоры на разных уровнях, с разными странами — работу не будут прекращать и во время рождественских праздников.

СМИ сообщают, что по словам министра экономики Денисы Саковой, в переговорах примут участие Европейская комиссия, Украина и страны-члены ЕС.

Фицо заверил, что он стремится обеспечить продолжение поставок на восток во избежание уплаты дополнительных сборов за транзит газа по другим направлениям.

"Мы не видим никаких причин платить за газ больше, чем это необходимо, по геополитическим причинам. Я считаю, что даже если случится краткосрочное прерывание поставок с востока, у нас достаточно запасов, что мы найдем общее решение для многих стран Евросоюза и мы сохраним транзит газа по территории Словакии, а также транзит газа по территории Украины”, — отметил он.”, — отметил он.

"Словацкие чиновники искали альтернативные схемы транзита газа через Украину, которые не нуждались бы в прямой договоренности между Украиной и Россией, но так и не достигли никакого соглашения", — отмечает издание.

Напомним, что Фицо, как рассказал портал "Комментарии", не соглашается на вступление Украины в НАТО.



