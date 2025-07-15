Фицо выступил с неожиданным заявлением о санкциях против РФ: что происходит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Европейская комиссия предоставила его стране письменное предложение с гарантиями в обмен на согласие поддержать 18-й пакет санкций против России. Как пишет агентство TASR, речь идет об обязательствах, касающихся поэтапного отказа от импорта российского газа.

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Фицо отметил, что эти гарантии разработаны в ответ на опасения Словакии по поводу негативных последствий отказа от поставок российского природного газа, который запланирован с 1 января 2028 года. Он передал документ всем лидерам политических сил страны и ожидает их оценки.

Политик подчеркнул, что Братислава не поддержит санкционный пакет без четких заверений со стороны ЕК. Он назвал энергетическую политику Еврокомиссии "вредной" и "демагогической", обвинив ее в навязывании решений, которые могут взорвать энергетическую безопасность стран-членов.

"Еврокомиссия продвигает свое видение вне зависимости от сопротивления — даже если мы проголосуем против сто раз, они все равно его протолкнут. Мы не поддержим этот абсурд", — заявил Фицо.

Он также добавил, что окончательное решение о поддержке санкционного пакета еще не принято, и оставляет за собой право отказаться от голосования за 18-й пакет, если гарантии не удовлетворят правительство Словакии.

Кроме того, стало известно, что ЕС рассматривает возможность изменения механизма установления предельной цены на российскую нефть. Новая модель предусматривает привязку к глобальному рынку: гибкий потолок, который будет на 15% ниже мировой цены и будет пересматриваться каждые три месяца. Начальный шаг – снижение предельной стоимости с 60 до 50 долларов за баррель.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Чехии Петр Фиала направил письмо словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом не блокировать 18 пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации. Об этом сообщает Radio Prague International.