Фицо выступил с ультиматумом в ЕС о наказании РФ: чего добивается друг Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать очередные санкционные инициативы против Российской Федерации, если Европейская комиссия не учтет требования Словакии по энергетической и климатической политике. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

"У нас уже есть 18 пакетов санкций, и ни один из них не привел к изменению позиции России в войне. Почему 19-й вдруг должен изменить ситуацию?", — заявил Фицо.

Глава правительства подчеркнул, что не поддержит новые ограничительные меры против Москвы, пока Брюссель не предложит более сбалансированную политику в отношении климатических целей, в частности, с учетом интересов автомобильной и тяжелой промышленности. По словам Фицо, нынешний курс Еврокомиссии не учитывает реалии таких стран, как Словакия, где ежегодно выпускается более миллиона автомобилей.

Он также добавил, что цены на энергоносители остаются критически высокими, а ограничения, налагаемые "зеленым переходом", лишь усиливают экономическое давление. Именно поэтому Словакия настаивает на пересмотре наиболее жестких климатических инициатив ЕС.

"Без конкретных решений о стоимости электроэнергии новых санкций не будет", — подчеркнул Фицо.

Отдельно он признал, что при принятии 18-го пакета санкций воспользовался ситуацией, чтобы получить гарантии поставок газа для Словакии. Он открыто заявил, что давил на Брюссель, чтобы защитить национальные интересы, ведь страна до сих пор в значительной степени зависит от российского топлива.

Фицо также подверг критике план RePowerEU, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей, назвав его "серьезной стратегической ошибкой".

