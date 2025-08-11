Фицо заявил, что едва не был убит из-за своих заявлений о войне в Украине

Рубрики
Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику Министерства иностранных дел Украины, которая была предопределена предварительными заявлениями словацкого лидера. По словам Фицо, война в Украине "искажает свободу слова в ЕС", а он просто хочет окончания "бессмысленного убийства славян".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников
Словацкое издание Denník N. опубликовало реакцию Роберта Фицо на критику МИД Украины. В ней словацкий премьер-министр не соглашается с тезисом, который прибегает к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".
Роберт Фицо считает, что из-за войны в Украине любое отличное мнение становится объектом критики и осуждения. По его словам, якобы заявление МИД Украины стало одним из шагов начала конца демократии.
Также словацкий премьер намекнул, что покушение на него в 2024 году было вызвано якобы его заявлениями о войне в Украине и чуть не стоило жизни.
