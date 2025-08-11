logo

Фицо заявил, что едва не был убит из-за своих заявлений о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Фицо заявил, что едва не был убит из-за своих заявлений о войне в Украине

Фицо ответил на заявление МИД Украины, где подвергли критике скандальные слова лидера Словакии.

11 августа 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику Министерства иностранных дел Украины, которая была предопределена предварительными заявлениями словацкого лидера. По словам Фицо, война в Украине "искажает свободу слова в ЕС", а он просто хочет окончания "бессмысленного убийства славян".

Фицо заявил, что едва не был убит из-за своих заявлений о войне в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Словацкое издание Denník N. опубликовало реакцию Роберта Фицо на критику МИД Украины. В ней словацкий премьер-министр не соглашается с тезисом, который прибегает к "откровенно оскорбительной риторике в отношении Украины и украинского народа".

"Как премьер-министр суверенной Словацкой Республики, я понимаю напряжение и нервозность, которые, по-видимому, господствуют на днях в политическом руководстве Украины. Однако я не могу согласиться с утверждением украинского министерства иностранных дел… я последовательно повторял свою позицию по поводу российско-украинского конфликта. Я желаю Украине немедленного справедливого мира и прекращения бессмысленного убийства славян", – сказал Фицо.

Роберт Фицо считает, что из-за войны в Украине любое отличное мнение становится объектом критики и осуждения. По его словам, якобы заявление МИД Украины стало одним из шагов начала конца демократии.

"Со всем уважением к украинской дипломатии, должен подчеркнуть, что право на другое мнение, высказанное обычным способом, является основой демократии, а ограничение этого права является началом конца демократии", — сказал Фицо.

Также словацкий премьер намекнул, что покушение на него в 2024 году было вызвано якобы его заявлениями о войне в Украине и чуть не стоило жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Украины отреагировали на очередное антиукраинское заявление премьера Словакии, сравнивший страну с "травинкой", которую топчут слоны.

Также "Комментарии" писали, что Фицо подтвердил верность России.



