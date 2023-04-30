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Финляндия и Швеция перевели ВМС в состояние повышенной готовности через российские корабли: что происходит

Финляндия и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности

30 апреля 2023, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

В воскресенье, 30 апреля, в Финляндии и Швеции привели военно-морские силы в состояние повышенной готовности. Причина – российские корабли, которые заметили неподалеку.

Финляндия и Швеция перевели ВМС в состояние повышенной готовности через российские корабли: что происходит

Финляндия и Швеция перевели ВМС в состояние повышенной готовности (фото из открытых источников)

Соответствующее заявление командующего военно-морскими силами Швеции Евы Скоог Хаслум обнародовало финское издание Iltalehte .


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Несколько российских надводных кораблей было обнаружено недалеко от ветряных электростанций и мест, где проходят подводные силовые кабели.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, как-то нанесла цели на карту", — подчеркнула Скоог Хаслум.

Отвечая на то, есть ли риск, что у российских военных планы саботировать и уничтожить подводные электрические кабели, глава ВМС Швеции сказала, что это возможно и правда.

"Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас", – ответила командующий ВМС Швеции.

Как утверждает Скоог Хаслум, поскольку атака РФ на их энергетические сети возможна, поэтому флот страны будет находиться в состоянии повышенной готовности во избежание возможной диверсии.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", — подытожила глава шведских ВМФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, в Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев. Шон Киркпатрик занимается расследованием непонятных воздушных вторжений для Пентагона. Американское должностное лицо стало соавтором научной статьи, представляющей теорию о неопознанных объектах, которые могли быть инопланетными зондами, присланными с материнского корабля для изучения Земли. Руководитель Управления по решению аномалий Пентагона Шон Киркпатрик и профессор Гарварда Ави Леб объединились, чтобы написать научный материал о неизвестных летательных объектах, которые могут быть "зондами" инопланетян.



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