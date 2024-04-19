Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему с Россией: о чем идет речь

Европейский Союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить приток мигрантов из России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает "Reuters".

Финляндия и ЕС. Фото из открытых источников

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", — отметил глава правительства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз тесно сотрудничает со странами, откуда родом прибывшие в Финляндию мигранты, и согласилась с позицией Финляндии.

"Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что меры, принимаемые в отношении мигрантов из России, должны обеспечить баланс между защитой границ и международными обязательствами.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день у Финляндии нет ни одной причины, чтобы отправлять свои войска в Украину. Так президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможность отправки финских военных в Украину, обращаясь к СМИ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским

Стубб подчеркнул, что США и Европейский Союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины. Финны считают правильным предоставлять Украине в нужно количестве вооружение, боеприпасы, оперативно обучать украинских военных, приближая тем самым полноценное членство Украины в ЕС и НАТО.



